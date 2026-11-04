A BLUE WAVE HITS WASHINGTON... (STOCKS SURGE HIGHER). BUT CAN ANYONE STOP THE DEBT MACHINE? THE WAR? OR THE TWISTED SYSTEM? (Full-Breakdown). Mannarino

Gregory’s NewsletterA BLUE WAVE HITS WASHINGTON... (STOCKS SURGE HIGHER). BUT CAN ANYONE STOP THE DEBT MACHINE? THE WAR? OR THE TWISTED SYSTEM? (Full-Breakdown). Mannarino0:00Current time: 0:00 / Total time: -12:55-12:55Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Gregory’s NewsletterSubscribe to listenA BLUE WAVE HITS WASHINGTON... (STOCKS SURGE HIGHER). BUT CAN ANYONE STOP THE DEBT MACHINE? THE WAR? OR THE TWISTED SYSTEM? (Full-Breakdown). MannarinoFrom Greg MGregory MannarinoNov 04, 2026∙ Paid892242ShareLions article link.STOCKS SET TO SURGE HIGHER AS DEMOCRATS SWEEP CONGRESS... (BUT CAN A POLITICAL EARTHQUAKE STOP THE WAR? OR THE DEBT MACHINE?)Gregory Mannarino·2:01 PMLions. WASHINGTON CHANGED HANDS OVERNIGHT… AND WALL STREET IS PREPARING TO CELEBRATE.Read full storyContinue reading this post for free, courtesy of Gregory Mannarino.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Gregory’s NewsletterThis is where The Real Revolution begins.This is where The Real Revolution begins.SubscribeAuthorsGregory MannarinoRecent EpisodesFROM #FAKE PEACE DEAL YESTERDAY, TO NEW TRUMP ORDERED AIRSTRIKES ON IRAN JUST HOURS LATER. (THE “GREAT DIVERGENCE” IS BREAKING OPEN...) AND…Nov 3 • Gregory Mannarino(THE CLOWN SHOW CONTINUES!) NOW 60+ TIMES!!!!! “AN IRAN DEAL IS CLOSE” GETS FLOATED OUT AGAIN! AND STOCK FUTURES SURGE! AS CRUDE OIL…Nov 2 • Gregory MannarinoIN REAL TIME THE SYSTEM IS BREAKING... (AND THE WORST BY EXPONENTS IS YET TO COME). ARE YOU READY? MARKETS A LOOK AHEAD... MannarinoNov 1 • Gregory MannarinoFOR AMERICA AND THE WORLD... A WARNING... (WE ARE OUT OF TIME). MULTIPLE CRITICAL UPDATES... MannarinoOct 30 • Gregory MannarinoTHE PENTAGON IS PREPARING FOR A FULL-ON U.S. ECONOMIC WORST CASE SCENERIO WIPE-OUT. (FULL-BREAKDOWN). MannarinoOct 29 • Gregory MannarinoTHE ECONOMIC FREEFALL ACCELLERATES. (MULTIPLE CRITICAL UPDATES). MannarinoOct 28 • Gregory MannarinoU.S. MILITARY ON HIGH ALERT. PENTAGON ISSUES WARNING. (EXPECT MORE WAR... MORE PAIN... AND INDUSTRIAL SCALE DEATH). MannarinoOct 27 • Gregory Mannarino