Gregory’s Newsletter

Gregory’s Newsletter

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AND NOW THE CLOCK IS TICKING... Mannarino

From Greg M
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Gregory Mannarino
∙ Paid

Lions article link.

AND NOW... THE 48 HOUR COUNTDOWN BEGINS. (DOWN TO THE WIRE).

Gregory Mannarino
·
4:11 PM

Lions. Treasury Secretary Scott Bessent has now placed an extraordinarily short clock on the proposed reopening of the strait.

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