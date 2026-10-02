“DOWNFALL.” U.S. JOBS MARKET COLLAPSES... AS THE G7 GIVES TRUMP HIS EMERGENCY LIFELINE FOR DIESEL AND CRUDE. (IT FAILED BEFORE, AND IT WILL FAIL AGAIN). Mannarino

Gregory’s Newsletter“DOWNFALL.” U.S. JOBS MARKET COLLAPSES... AS THE G7 GIVES TRUMP HIS EMERGENCY LIFELINE FOR DIESEL AND CRUDE. (IT FAILED BEFORE, AND IT WILL FAIL AGAIN). Mannarino0:00Current time: 0:00 / Total time: -13:21-13:21Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Gregory’s NewsletterSubscribe to listen“DOWNFALL.” U.S. JOBS MARKET COLLAPSES... AS THE G7 GIVES TRUMP HIS EMERGENCY LIFELINE FOR DIESEL AND CRUDE. (IT FAILED BEFORE, AND IT WILL FAIL AGAIN). MannarinoFrom Greg MGregory MannarinoOct 02, 2026∙ Paid1863678ShareLions article links.LIONS ALERT! THE U.S. JOBS ENGINE JUST STALLED. (Only 29,000 Jobs Added As Hiring COLLAPSES). And The Warning Signs Are Spreading EVERYWHERE.Gregory Mannarino·Oct 2Lions… WE NAILED THIS ONE TO THE WALL. (And again, its far far from over).Read full storyTRUMP GETS HIS LIFELINE FROM G7 COUNTRIES... (EMERGENCY DIESEL/CRUDE RELEASE WILL HAPPEN). Gregory Mannarino·Oct 2Lions. G7 countries will coordinate the release of 100 million barrels of diesel and crude through the IEA, beginning immediately after Trump’s request for help.Read full storyContinue reading this post for free, courtesy of Gregory Mannarino.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Gregory’s NewsletterThis is where The Real Revolution begins.This is where The Real Revolution begins.SubscribeAuthorsGregory MannarinoRecent EpisodesTHE U.S. AND ISRAEL ARE PLANNING ON NEW “MASSIVE” STRIKES ON IRAN AFTER THE MIDTERMS... THIS IS WHAT YOU NEED TO KNOW NOW. (Full-Breakdown…4 hrs ago • Gregory MannarinoMORE WAR. CREDIT CONTAGION. FORCED SELLING. ECONOMIC FALLOUT. (MULTIPLE IMPORTANT LIONS UPDATES). MannarinoOct 25 • Gregory MannarinoA VAMPIRE SYSTEM. THIS IS NOT JUST ABOUT A STOCK MARKET WHICH IN AND OF ITSELF IS NOTHING BUT AN ILLUSION BUILT UPON THE BACK OF A MONSTER…Oct 23 • Gregory MannarinoSITUATION CRITICAL... WALL STREET SET TO TUMBLE AS THE DEBT CRISIS, ENERGY CRISIS, AND U.S. ECONOMIC SHOCKS COLLIDE... (BE READY FOR…Oct 22 • Gregory MannarinoLIONS... WHAT WE ARE ABOUT TO SEE IS GOING TO SHOCK THE WORLD. (A MULTI-POLAR CRISIS IS EVENT UNFOLDING IN REAL TIME). Multiple Updates…Oct 21 • Gregory MannarinoCONTAGION... THE SYMPTOMS OF THE DISEASE ARE SPREADING FASTER. (AND MILLIONS WILL DIE). MannarinoOct 20 • Gregory MannarinoFOOD SHORTAGES ARE COMING... (“TO CONTROL A POPULATION… STARVE THEM. MAKE THEM SUFFER… MAKE THEM BEG FOR A SOLUTION.”) MannarinoOct 19 • Gregory MannarinoLIONS ALERT! THE NEXT PHASE OF FINANCIAL/ECONOMIC SHOCK. ENERGY.. HIGHER INFLATION... CREDIT/DEBT MARKETS... (AND WE HAVEN’T SEEN ANYTHING…Oct 18 • Gregory Mannarino