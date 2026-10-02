Gregory’s Newsletter

Gregory’s Newsletter

Gregory’s Newsletter
Gregory’s Newsletter
“DOWNFALL.” U.S. JOBS MARKET COLLAPSES... AS THE G7 GIVES TRUMP HIS EMERGENCY LIFELINE FOR DIESEL AND CRUDE. (IT FAILED BEFORE, AND IT WILL FAIL AGAIN). Mannarino
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-13:21

Paid episode

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“DOWNFALL.” U.S. JOBS MARKET COLLAPSES... AS THE G7 GIVES TRUMP HIS EMERGENCY LIFELINE FOR DIESEL AND CRUDE. (IT FAILED BEFORE, AND IT WILL FAIL AGAIN). Mannarino

From Greg M
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Gregory Mannarino
Paid

Lions article links.

LIONS ALERT! THE U.S. JOBS ENGINE JUST STALLED. (Only 29,000 Jobs Added As Hiring COLLAPSES). And The Warning Signs Are Spreading EVERYWHERE.

Gregory Mannarino
·
Oct 2

Lions… WE NAILED THIS ONE TO THE WALL. (And again, its far far from over).

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TRUMP GETS HIS LIFELINE FROM G7 COUNTRIES... (EMERGENCY DIESEL/CRUDE RELEASE WILL HAPPEN).

Gregory Mannarino
·
Oct 2

Lions. G7 countries will coordinate the release of 100 million barrels of diesel and crude through the IEA, beginning immediately after Trump’s request for help.

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