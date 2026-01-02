Fed Sees RECORD BORROWING As The U.S. Liquidity Crisis Worsens. Mannarino

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Gregory’s NewsletterSubscribe to watchFed Sees RECORD BORROWING As The U.S. Liquidity Crisis Worsens. Mannarino From Greg MGregory MannarinoJan 02, 2026∙ Paid52138ShareSee you guys on Sunday. Be sure to check your inbox tomorrow.GMContinue reading this post for free, courtesy of Gregory Mannarino.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Gregory’s NewsletterSubscribeAuthorsGregory MannarinoRecent PostsDot-Com "Echoes" 2026. Part 1. Mannarino7 hrs ago • Gregory MannarinoNew "Pilot" Tokenization Pathway. #FAKE Jobs Data EXPOSED. More Devilism. When Will People Say ENOUGH! MannarinoDec 31, 2025 • Gregory MannarinoIt Begins Tomorrow, January 1st. China's "SILVER GATE." What You Need To Know. (FULL-BREAKDOWN). MannarinoDec 31, 2025 • Gregory MannarinoFed Admits "Inflation Is A Problem." The Data Is Distorted #FAKE. The Economy And Jobs Are In Trouble. AND AI HEALTHCARE IS HERE…Dec 30, 2025 • Gregory MannarinoGOLD AND SILVER ARE CURRENCY-CRISIS "GAUGES." (The Full-Breakdown). MannarinoDec 30, 2025 • Gregory MannarinoBANKING CRISIS. ECONOMIC CRISIS. CURRENCY CRISIS. LIQUIDITY CRISIS. (ITS WAY WORSE THAN PEOPLE THINK). MannarinoDec 29, 2025 • Gregory MannarinoU.S. Currency Crisis Nearing SHOCK LEVELS. And It's About To Get Much Worse.... FASTER. MannarinoDec 29, 2025 • Gregory Mannarino