Gregory’s Newsletter

Gregory’s Newsletter

Gregory’s Newsletter
Gregory’s Newsletter
FOOD SHORTAGES ARE COMING... (“TO CONTROL A POPULATION… STARVE THEM. MAKE THEM SUFFER… MAKE THEM BEG FOR A SOLUTION.”) Mannarino
0:00
-20:53

Paid episode

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FOOD SHORTAGES ARE COMING... (“TO CONTROL A POPULATION… STARVE THEM. MAKE THEM SUFFER… MAKE THEM BEG FOR A SOLUTION.”) Mannarino

From Greg M
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Gregory Mannarino
Paid

Lions article link.

THE ENERGY CRISIS IS NOW HITTING THE FOOD CHAIN. Higher Fuel, Fertilizer and Shipping Costs Are Threatening Harvests... (And the Fallout Will Reach Every Household).

Gregory Mannarino
·
Oct 19
THE ENERGY CRISIS IS NOW HITTING THE FOOD CHAIN. Higher Fuel, Fertilizer and Shipping Costs Are Threatening Harvests... (And the Fallout Will Reach Every Household).

Lions. FOR HOW LONG NOW HAVE WE WARNED THAT THIS WOULD HAPPEN!

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