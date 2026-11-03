FROM #FAKE PEACE DEAL YESTERDAY, TO NEW TRUMP ORDERED AIRSTRIKES ON IRAN JUST HOURS LATER. (THE “GREAT DIVERGENCE” IS BREAKING OPEN...) AND WE HAVEN’T SEEN ANYTHING YET. Mannarino

Gregory’s NewsletterFROM #FAKE PEACE DEAL YESTERDAY, TO NEW TRUMP ORDERED AIRSTRIKES ON IRAN JUST HOURS LATER. (THE “GREAT DIVERGENCE” IS BREAKING OPEN...) AND WE HAVEN’T SEEN ANYTHING YET. Mannarino0:00Current time: 0:00 / Total time: -12:25-12:25Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Gregory’s NewsletterSubscribe to listenFROM #FAKE PEACE DEAL YESTERDAY, TO NEW TRUMP ORDERED AIRSTRIKES ON IRAN JUST HOURS LATER. (THE “GREAT DIVERGENCE” IS BREAKING OPEN...) AND WE HAVEN’T SEEN ANYTHING YET. MannarinoFrom Greg MGregory MannarinoNov 03, 2026∙ Paid63438ShareLions article link. THE DAY AFTER WE WERE TOLD “A DEAL WITH IRAN IS CLOSE” FOR THE 60TH PLUS TIME.... (TRUMP HITS IRAN OVERNIGHT WITH NEW MILITARY STRIKES).Gregory Mannarino·1:54 PMLions. WE HAVE TRULY ENTERED THE LAND OF DELUSION.Read full storyContinue reading this post for free, courtesy of Gregory Mannarino.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Gregory’s NewsletterThis is where The Real Revolution begins.This is where The Real Revolution begins.SubscribeAuthorsGregory MannarinoRecent Episodes(THE CLOWN SHOW CONTINUES!) NOW 60+ TIMES!!!!! “AN IRAN DEAL IS CLOSE” GETS FLOATED OUT AGAIN! AND STOCK FUTURES SURGE! AS CRUDE OIL…Nov 2 • Gregory MannarinoIN REAL TIME THE SYSTEM IS BREAKING... (AND THE WORST BY EXPONENTS IS YET TO COME). ARE YOU READY? MARKETS A LOOK AHEAD... MannarinoNov 1 • Gregory MannarinoFOR AMERICA AND THE WORLD... A WARNING... (WE ARE OUT OF TIME). MULTIPLE CRITICAL UPDATES... MannarinoOct 30 • Gregory MannarinoTHE PENTAGON IS PREPARING FOR A FULL-ON U.S. ECONOMIC WORST CASE SCENERIO WIPE-OUT. (FULL-BREAKDOWN). MannarinoOct 29 • Gregory MannarinoTHE ECONOMIC FREEFALL ACCELLERATES. (MULTIPLE CRITICAL UPDATES). MannarinoOct 28 • Gregory MannarinoU.S. MILITARY ON HIGH ALERT. PENTAGON ISSUES WARNING. (EXPECT MORE WAR... MORE PAIN... AND INDUSTRIAL SCALE DEATH). MannarinoOct 27 • Gregory MannarinoTHE U.S. AND ISRAEL ARE PLANNING ON NEW “MASSIVE” STRIKES ON IRAN AFTER THE MIDTERMS... THIS IS WHAT YOU NEED TO KNOW NOW. (Full-Breakdown…Oct 26 • Gregory Mannarino