Gregory’s Newsletter

Gregory’s Newsletter

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HOLLOWED OUT...

From Greg M
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Gregory Mannarino
∙ Paid

Lions article link.

Lions. TODAY’S ECONOMIC REPORTS SHOW RAPIDLY WORSENING CONDITIONS ACROSS THE BOARD... (AND INFLATION RISING FASTER).

Gregory Mannarino
·
6:46 PM

Lets break this down. AMERICANS ARE SPENDING MORE… NOT BECAUSE THEY ARE BUYING MORE, BUT BECAUSE THEIR DOLLARS BUY LESS.

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