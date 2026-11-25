Gregory’s NewsletterINFLATION RAGES! HIGHER THAN “EXPECTED.” THE HOUSING MARKET CRATERS. AND THE AI DEBT HYPER-TRADE BUBBLE IS FLASHING RED. Mannarino 0:00Current time: 0:00 / Total time: -12:13-12:13Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Gregory’s NewsletterSubscribe to listenINFLATION RAGES! HIGHER THAN “EXPECTED.” THE HOUSING MARKET CRATERS. AND THE AI DEBT HYPER-TRADE BUBBLE IS FLASHING RED. Mannarino From Greg MGregory MannarinoNov 25, 2026∙ Paid1013150ShareLions article link.U.S. HOUSING MARKET COLLAPSE…16 MONTHS OF FALLING HOME VALUES. AI STOCKS PLUNGE AS THE DEBT MARKET FLASHES ANOTHER WARNING.Gregory Mannarino·1:21 PMLions. We are witnessing some extraordinary developments across financial markets.Read full storyContinue reading this post for free, courtesy of Gregory Mannarino.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Gregory’s NewsletterThis is where The Real Revolution begins.This is where The Real Revolution begins.SubscribeAuthorsGregory MannarinoRecent EpisodesTRUMP, NVIDIA, AND A $15 MILLION WINDFALL BOMBSHELL! WALL STREET EXPLODES... (THE CRISIS IS FAR FROM OVER). MannarinoNov 24 • Gregory MannarinoWARNING WARNING WARNING! NO “ALL CLEAR” DESPITE-STOCK MARKET FUTURES SURGING! (FULL-BREAKDOWN OF WHAT TO EXPECT NEXT). MannarinoNov 23 • Gregory MannarinoMARKETS A LOOK AHEAD: The Risk Of A Credit Event Is High. (Multiple Updates). MannarinoNov 22 • Gregory MannarinoWALL STREET IS BREAKING! (BARCLAYS WARNS OF AN ECONOMIC/MARKET CHAIN REACTION...” MannarinoNov 20 • Gregory MannarinoLIONS ALERT! THE HOUSING MARKET JUST BROKE... AND THE ECONOMIC FALLOUT IS GOING TO BE WIDESPREAD. (MULTIPLE UPDATES). MannarinoNov 19 • Gregory MannarinoTHE GREAT REPRICING...WALL STREET IS MEETING ECONOMIC REALITY. (Multiple Important Updates). MannarinoNov 18 • Gregory Mannarino“AUTONOMOUS AI CONTROL.” (MULTIPLE WARNINGS. FED. ECB, BIS). SO WHEN AI CONTROLS THE “MONEY” SYSTEM. WHO CONTROLS THE AI? MannarinoNov 17 • Gregory Mannarino