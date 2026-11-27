Gregory’s NewsletterLIONS ALERT! FROM PANIC TO EUPHORIA! SILVER SURGES 9% WHILE THE DEBT PROBLEM DEEPENS... Mannarino0:00Current time: 0:00 / Total time: -14:28-14:28Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Gregory’s NewsletterSubscribe to listenLIONS ALERT! FROM PANIC TO EUPHORIA! SILVER SURGES 9% WHILE THE DEBT PROBLEM DEEPENS... MannarinoFrom Greg MGregory MannarinoNov 27, 2026∙ Paid124656ShareLions article link.SILVER EXPLODES 9%! WALL STREET’S VIOLENT VOLATILITY. NVIDIA, INFLATION, AND THE CREDIT MARKET FLASH WARNING AFTER WARNING.Gregory Mannarino·1:59 PMLions.Read full storyContinue reading this post for free, courtesy of Gregory Mannarino.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Gregory’s NewsletterThis is where The Real Revolution begins.This is where The Real Revolution begins.SubscribeAuthorsGregory MannarinoRecent EpisodesINFLATION RAGES! HIGHER THAN “EXPECTED.” THE HOUSING MARKET CRATERS. AND THE AI DEBT HYPER-TRADE BUBBLE IS FLASHING RED. Mannarino Nov 25 • Gregory MannarinoTRUMP, NVIDIA, AND A $15 MILLION WINDFALL BOMBSHELL! WALL STREET EXPLODES... (THE CRISIS IS FAR FROM OVER). MannarinoNov 24 • Gregory MannarinoWARNING WARNING WARNING! NO “ALL CLEAR” DESPITE-STOCK MARKET FUTURES SURGING! (FULL-BREAKDOWN OF WHAT TO EXPECT NEXT). MannarinoNov 23 • Gregory MannarinoMARKETS A LOOK AHEAD: The Risk Of A Credit Event Is High. (Multiple Updates). MannarinoNov 22 • Gregory MannarinoWALL STREET IS BREAKING! (BARCLAYS WARNS OF AN ECONOMIC/MARKET CHAIN REACTION...” MannarinoNov 20 • Gregory MannarinoLIONS ALERT! THE HOUSING MARKET JUST BROKE... AND THE ECONOMIC FALLOUT IS GOING TO BE WIDESPREAD. (MULTIPLE UPDATES). MannarinoNov 19 • Gregory MannarinoTHE GREAT REPRICING...WALL STREET IS MEETING ECONOMIC REALITY. (Multiple Important Updates). MannarinoNov 18 • Gregory Mannarino