Gregory’s NewsletterLIONS ALERT! THE HOUSING MARKET JUST BROKE... AND THE ECONOMIC FALLOUT IS GOING TO BE WIDESPREAD. (MULTIPLE UPDATES). Mannarino0:00Current time: 0:00 / Total time: -12:22-12:22Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Gregory’s NewsletterSubscribe to listenLIONS ALERT! THE HOUSING MARKET JUST BROKE... AND THE ECONOMIC FALLOUT IS GOING TO BE WIDESPREAD. (MULTIPLE UPDATES). MannarinoFrom Greg MGregory MannarinoNov 19, 2026∙ Paid1353052ShareLIONS ALERT! U.S. HOUSING MARKET BOMBSHELL... HOME SALES CONTRACTS HIT RECORD LOWS AS BUILDING PERMITS PLUNGE.Gregory Mannarino·1:13 PMLIONS… THE GREAT DIVERGENCE IS COLLIDING WITH THE AMERICAN HOUSING MARKET.Read full storyContinue reading this post for free, courtesy of Gregory Mannarino.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Gregory’s NewsletterThis is where The Real Revolution begins.This is where The Real Revolution begins.SubscribeAuthorsGregory MannarinoRecent EpisodesTHE GREAT REPRICING...WALL STREET IS MEETING ECONOMIC REALITY. (Multiple Important Updates). MannarinoNov 18 • Gregory Mannarino“AUTONOMOUS AI CONTROL.” (MULTIPLE WARNINGS. FED. ECB, BIS). SO WHEN AI CONTROLS THE “MONEY” SYSTEM. WHO CONTROLS THE AI? MannarinoNov 17 • Gregory MannarinoLIONS ALERT! The Federal Reserve Just Issued A WARNING (Or Is It A Promise?)... THE QUESTION IS THIS... (WHY WARN NOW?) Is Something BIG…Nov 16 • Gregory MannarinoMARKETS A LOOK AHEAD. (FULL-BREAKDOWN). Multiple Updates. MannarinoNov 15 • Gregory Mannarino(A Final Warning). THE NEXT FINANCIAL SYSTEM... CORPORATE POWER, STATE AUTHORITY, DIGITAL CONTROL. (A FORCED SURRENDER OF OUR FREEDOM AND…Nov 13 • Gregory Mannarino“TOKENIZE THE WORLD.” (Do Not Comply! Refuse The New System!) Because If You Don’t... (YOU WILL WISH THAT YOU DID). MannarinoNov 12 • Gregory MannarinoWITHOUT EMERGENTLY RETURNING PURCHASING POWER TO THE CURRENCY, THE WIPE-OUT OF OUR COUNTRY, OUR ECONOMY, AND THE MIDDLE CLASS WILL NOT STOP…Nov 11 • Gregory Mannarino