Lions... We Have A Problem.
From Greg M
Lions... We Have A Problem. Despite US Treasury Sec. Bessent saying yesterday that ‘The US Will Support Gulf Oil. And Trump’s order yesterday that the US will pay/provide political risk insurance and financial guarantees for maritime trade in the Gulf… CRUDE OIL IS RIPPING HIGHER TODAY.
EXPECT, AS WE ALREADY SAID…. ENERGY PRICE SHOCK.
GM
Mike Adams health ranger says that we are spending 1 billion a day fighting this war .
THE REALITY OF OUR ACTIONS ( OPPOSITE REACTION) IS INCOMING. THE DOWN STREAM REVERBERATIONS WILL CONTINUE TO ESCALATE UNTIL FRACTURE: OF NARRATIVE OF OUR PRESUMPTIVE SMOOTH SAILING HERE AT HOME ……IT IS ALL THEATRE…DISMISS THE ORANGE BUFFOON…THINK:CHIMPANZEE IN A SALVATION ARMY BAND…RINGING SYMBOLS…DO NOT LET HIS BLOVATIONS DEFINE UR DAILY PEACE. …….STEEL UR EMOTIONS & EXPECTATIONS…SEEK PEACE. CLEAR EYES….
STAY STRONG