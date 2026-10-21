LIONS... WHAT WE ARE ABOUT TO SEE IS GOING TO SHOCK THE WORLD. (A MULTI-POLAR CRISIS IS EVENT UNFOLDING IN REAL TIME). Multiple Updates. Mannarino

Gregory’s NewsletterLIONS... WHAT WE ARE ABOUT TO SEE IS GOING TO SHOCK THE WORLD. (A MULTI-POLAR CRISIS IS EVENT UNFOLDING IN REAL TIME). Multiple Updates. Mannarino0:00Current time: 0:00 / Total time: -24:06-24:06Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Gregory’s NewsletterSubscribe to listenLIONS... WHAT WE ARE ABOUT TO SEE IS GOING TO SHOCK THE WORLD. (A MULTI-POLAR CRISIS IS EVENT UNFOLDING IN REAL TIME). Multiple Updates. MannarinoFrom Greg MGregory MannarinoOct 21, 2026∙ Paid25777166ShareLions article link.LIONS ALERT... US Housing Collapses To A Record Low. Oil Whipsaws Violently, (More Emergency Oil Being Released). Debt Risk Rises. And The Energy Reserve Crisis Deepens. Gregory Mannarino·Oct 21Lions. ALL I DO is study market dynamics… and in ALL the years I am doing this, I have never seen anything like what we are currently seeing now.Read full storyContinue reading this post for free, courtesy of Gregory Mannarino.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Gregory’s NewsletterThis is where The Real Revolution begins.This is where The Real Revolution begins.SubscribeAuthorsGregory MannarinoRecent EpisodesTHE U.S. AND ISRAEL ARE PLANNING ON NEW “MASSIVE” STRIKES ON IRAN AFTER THE MIDTERMS... THIS IS WHAT YOU NEED TO KNOW NOW. (Full-Breakdown…4 hrs ago • Gregory MannarinoMORE WAR. CREDIT CONTAGION. FORCED SELLING. ECONOMIC FALLOUT. (MULTIPLE IMPORTANT LIONS UPDATES). MannarinoOct 25 • Gregory MannarinoA VAMPIRE SYSTEM. THIS IS NOT JUST ABOUT A STOCK MARKET WHICH IN AND OF ITSELF IS NOTHING BUT AN ILLUSION BUILT UPON THE BACK OF A MONSTER…Oct 23 • Gregory MannarinoSITUATION CRITICAL... WALL STREET SET TO TUMBLE AS THE DEBT CRISIS, ENERGY CRISIS, AND U.S. ECONOMIC SHOCKS COLLIDE... (BE READY FOR…Oct 22 • Gregory MannarinoCONTAGION... THE SYMPTOMS OF THE DISEASE ARE SPREADING FASTER. (AND MILLIONS WILL DIE). MannarinoOct 20 • Gregory MannarinoFOOD SHORTAGES ARE COMING... (“TO CONTROL A POPULATION… STARVE THEM. MAKE THEM SUFFER… MAKE THEM BEG FOR A SOLUTION.”) MannarinoOct 19 • Gregory MannarinoLIONS ALERT! THE NEXT PHASE OF FINANCIAL/ECONOMIC SHOCK. ENERGY.. HIGHER INFLATION... CREDIT/DEBT MARKETS... (AND WE HAVEN’T SEEN ANYTHING…Oct 18 • Gregory Mannarino