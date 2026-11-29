Gregory’s NewsletterMARKETS A LOOK AHEAD: U.S. Bank Failures Begin. (MULTIPLE Important Updates). Mannarino0:00Current time: 0:00 / Total time: -11:17-11:17Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Gregory’s NewsletterSubscribe to listenMARKETS A LOOK AHEAD: U.S. Bank Failures Begin. (MULTIPLE Important Updates). MannarinoFrom Greg MGregory MannarinoNov 29, 2026∙ Paid681929ShareLions article link.BANK FAILURES BEGIN... (NVIDIA ON CREDITWATCH NEGATIVE), AS DEBT MARKET RISKS MOUNT. Gregory Mannarino·2:29 PMLIONS! FEDERAL REGULATORS HAVE SHUT DOWN A BANK WITH $5.9 BILLION IN ASSETS… AND NVIDIA HAS BEEN PLACED ON CREDITWATCH NEGATIVE BY S&P GLOBAL RATINGS.Read full storyContinue reading this post for free, courtesy of Gregory Mannarino.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Gregory’s NewsletterThis is where The Real Revolution begins.This is where The Real Revolution begins.SubscribeAuthorsGregory MannarinoRecent EpisodesLIONS ALERT! FROM PANIC TO EUPHORIA! SILVER SURGES 9% WHILE THE DEBT PROBLEM DEEPENS... MannarinoNov 27 • Gregory MannarinoINFLATION RAGES! HIGHER THAN “EXPECTED.” THE HOUSING MARKET CRATERS. AND THE AI DEBT HYPER-TRADE BUBBLE IS FLASHING RED. Mannarino Nov 25 • Gregory MannarinoTRUMP, NVIDIA, AND A $15 MILLION WINDFALL BOMBSHELL! WALL STREET EXPLODES... (THE CRISIS IS FAR FROM OVER). MannarinoNov 24 • Gregory MannarinoWARNING WARNING WARNING! NO “ALL CLEAR” DESPITE-STOCK MARKET FUTURES SURGING! (FULL-BREAKDOWN OF WHAT TO EXPECT NEXT). MannarinoNov 23 • Gregory MannarinoMARKETS A LOOK AHEAD: The Risk Of A Credit Event Is High. (Multiple Updates). MannarinoNov 22 • Gregory MannarinoWALL STREET IS BREAKING! (BARCLAYS WARNS OF AN ECONOMIC/MARKET CHAIN REACTION...” MannarinoNov 20 • Gregory MannarinoLIONS ALERT! THE HOUSING MARKET JUST BROKE... AND THE ECONOMIC FALLOUT IS GOING TO BE WIDESPREAD. (MULTIPLE UPDATES). MannarinoNov 19 • Gregory Mannarino