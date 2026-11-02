Gregory’s Newsletter

Gregory’s Newsletter

Gregory’s Newsletter
Gregory’s Newsletter
(THE CLOWN SHOW CONTINUES!) NOW 60+ TIMES!!!!! “AN IRAN DEAL IS CLOSE” GETS FLOATED OUT AGAIN! AND STOCK FUTURES SURGE! AS CRUDE OIL CRATERS...(Go Ahead, Make It Up). Mannarino
0:00
-7:18

Paid episode

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(THE CLOWN SHOW CONTINUES!) NOW 60+ TIMES!!!!! “AN IRAN DEAL IS CLOSE” GETS FLOATED OUT AGAIN! AND STOCK FUTURES SURGE! AS CRUDE OIL CRATERS...(Go Ahead, Make It Up). Mannarino

From Greg M
Gregory Mannarino's avatar
Gregory Mannarino
Paid

LIONS ALERT! ANOTHER #FAKE “IRAN DEAL” HEADLINE... SAME SCRIPT... (#FALSE, #PROPAGANDA.... AND IN OUR FACE MARKET MANIPULATION AGAIN).

Gregory Mannarino
·
12:28 PM
LIONS ALERT! ANOTHER #FAKE “IRAN DEAL” HEADLINE... SAME SCRIPT... (#FALSE, #PROPAGANDA.... AND IN OUR FACE MARKET MANIPULATION AGAIN).

Lions…. here we go again.

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