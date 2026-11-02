(THE CLOWN SHOW CONTINUES!) NOW 60+ TIMES!!!!! “AN IRAN DEAL IS CLOSE” GETS FLOATED OUT AGAIN! AND STOCK FUTURES SURGE! AS CRUDE OIL CRATERS...(Go Ahead, Make It Up). Mannarino

Gregory’s Newsletter(THE CLOWN SHOW CONTINUES!) NOW 60+ TIMES!!!!! “AN IRAN DEAL IS CLOSE” GETS FLOATED OUT AGAIN! AND STOCK FUTURES SURGE! AS CRUDE OIL CRATERS...(Go Ahead, Make It Up). Mannarino0:00Current time: 0:00 / Total time: -7:18-7:18Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Gregory’s NewsletterSubscribe to listen(THE CLOWN SHOW CONTINUES!) NOW 60+ TIMES!!!!! “AN IRAN DEAL IS CLOSE” GETS FLOATED OUT AGAIN! AND STOCK FUTURES SURGE! AS CRUDE OIL CRATERS...(Go Ahead, Make It Up). MannarinoFrom Greg MGregory MannarinoNov 02, 2026∙ Paid106ShareLIONS ALERT! ANOTHER #FAKE “IRAN DEAL” HEADLINE... SAME SCRIPT... (#FALSE, #PROPAGANDA.... AND IN OUR FACE MARKET MANIPULATION AGAIN).Gregory Mannarino·12:28 PMLions…. here we go again.Read full storyContinue reading this post for free, courtesy of Gregory Mannarino.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Gregory’s NewsletterThis is where The Real Revolution begins.This is where The Real Revolution begins.SubscribeAuthorsGregory MannarinoRecent EpisodesIN REAL TIME THE SYSTEM IS BREAKING... (AND THE WORST BY EXPONENTS IS YET TO COME). ARE YOU READY? MARKETS A LOOK AHEAD... Mannarino21 hrs ago • Gregory MannarinoFOR AMERICA AND THE WORLD... A WARNING... (WE ARE OUT OF TIME). MULTIPLE CRITICAL UPDATES... MannarinoOct 30 • Gregory MannarinoTHE PENTAGON IS PREPARING FOR A FULL-ON U.S. ECONOMIC WORST CASE SCENERIO WIPE-OUT. (FULL-BREAKDOWN). MannarinoOct 29 • Gregory MannarinoTHE ECONOMIC FREEFALL ACCELLERATES. (MULTIPLE CRITICAL UPDATES). MannarinoOct 28 • Gregory MannarinoU.S. MILITARY ON HIGH ALERT. PENTAGON ISSUES WARNING. (EXPECT MORE WAR... MORE PAIN... AND INDUSTRIAL SCALE DEATH). MannarinoOct 27 • Gregory MannarinoTHE U.S. AND ISRAEL ARE PLANNING ON NEW “MASSIVE” STRIKES ON IRAN AFTER THE MIDTERMS... THIS IS WHAT YOU NEED TO KNOW NOW. (Full-Breakdown…Oct 26 • Gregory MannarinoMORE WAR. CREDIT CONTAGION. FORCED SELLING. ECONOMIC FALLOUT. (MULTIPLE IMPORTANT LIONS UPDATES). MannarinoOct 25 • Gregory Mannarino