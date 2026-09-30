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THE LIES. DECEPTIONS. PROPAGANDA. AIMED DIRECTLY AGAINST “WE THE AMERICAN PEOPLE” IS ABOUT TO GO HYPER-PARABOLIC AS AMERICA DIES FASTER. (BEING WIPED-OUT FROM WITHIN). Mannarino
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THE LIES. DECEPTIONS. PROPAGANDA. AIMED DIRECTLY AGAINST “WE THE AMERICAN PEOPLE” IS ABOUT TO GO HYPER-PARABOLIC AS AMERICA DIES FASTER. (BEING WIPED-OUT FROM WITHIN). Mannarino

From Greg M
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Gregory Mannarino
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Lions article link.

FACT.... OIL IS NOT FLOWING ANYWHERE NEAR NORMAL. (AS THREE MORE TANKERS ARE HIT IN THE STRAIT). #FAKE NEWS TRUMP FABRICATION TO TAKE PRESSURE OFF BOND YIELDS.

Gregory Mannarino
·
Sep 30

Lions… TRAFFIC IN THE STRAIT IS DEAD. AND THE ALTERNATIVE ROUTES CANNOT KEEP UP AS THE COST TO MAINTAIN ALTERNATIVE ROUTES SKYROCKETS.

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