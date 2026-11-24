Gregory’s NewsletterTRUMP, NVIDIA, AND A $15 MILLION WINDFALL BOMBSHELL! WALL STREET EXPLODES... (THE CRISIS IS FAR FROM OVER). Mannarino0:00Current time: 0:00 / Total time: -10:14-10:14Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Gregory’s NewsletterSubscribe to listenTRUMP, NVIDIA, AND A $15 MILLION WINDFALL BOMBSHELL! WALL STREET EXPLODES... (THE CRISIS IS FAR FROM OVER). MannarinoFrom Greg MGregory MannarinoNov 24, 2026∙ Paid1033250ShareLions article link. CRIME PAYS BIG! (TRUMP GETS NVIDIA CEO REINSTATED AND TRUMP HIMSELF NETS $15 MILLION ON THE DEAL...)Gregory Mannarino·1:38 PMLIONS. YESTERDAY WALL STREET EXPLODED AFTER TRUMP PUSHES NVIDIA CEO’S RETURN… AND TRUMP HIMSELF NET'S FIFTEEN MILLION DOLLARS IN ONE DAY.Read full storyContinue reading this post for free, courtesy of Gregory Mannarino.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Gregory’s NewsletterThis is where The Real Revolution begins.This is where The Real Revolution begins.SubscribeAuthorsGregory MannarinoRecent EpisodesWARNING WARNING WARNING! NO “ALL CLEAR” DESPITE-STOCK MARKET FUTURES SURGING! (FULL-BREAKDOWN OF WHAT TO EXPECT NEXT). MannarinoNov 23 • Gregory MannarinoMARKETS A LOOK AHEAD: The Risk Of A Credit Event Is High. (Multiple Updates). MannarinoNov 22 • Gregory MannarinoWALL STREET IS BREAKING! (BARCLAYS WARNS OF AN ECONOMIC/MARKET CHAIN REACTION...” MannarinoNov 20 • Gregory MannarinoLIONS ALERT! THE HOUSING MARKET JUST BROKE... AND THE ECONOMIC FALLOUT IS GOING TO BE WIDESPREAD. (MULTIPLE UPDATES). MannarinoNov 19 • Gregory MannarinoTHE GREAT REPRICING...WALL STREET IS MEETING ECONOMIC REALITY. (Multiple Important Updates). MannarinoNov 18 • Gregory Mannarino“AUTONOMOUS AI CONTROL.” (MULTIPLE WARNINGS. FED. ECB, BIS). SO WHEN AI CONTROLS THE “MONEY” SYSTEM. WHO CONTROLS THE AI? MannarinoNov 17 • Gregory MannarinoLIONS ALERT! The Federal Reserve Just Issued A WARNING (Or Is It A Promise?)... THE QUESTION IS THIS... (WHY WARN NOW?) Is Something BIG…Nov 16 • Gregory Mannarino