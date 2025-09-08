US ECONOMIC MELTDOWN WORSENS! MIDDLE-CLASS WIPEOUT... STOCK MARKET KEEPS CLIMBING. Mannarino

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Gregory’s NewsletterSubscribe to watchUS ECONOMIC MELTDOWN WORSENS! MIDDLE-CLASS WIPEOUT... STOCK MARKET KEEPS CLIMBING. MannarinoFrom Greg MGregory MannarinoSep 08, 2025∙ Paid1384015ShareLions!!!Love you guys.GMListen to this episode with a 7-day free trialSubscribe to Gregory’s Newsletter to listen to this post and get 7 days of free access to the full post archives.Start trialAlready a paid subscriber? Sign inGregory’s NewsletterSubscribeAuthorsGregory MannarinoRecent PostsLIONS GUIDE... DEALING WITH NARRATIVE CONTROL, SECURITY THEATRE AND WEALTH EXTRACTION. Mannarino12 hrs ago • Gregory MannarinoMARKETS A LOOK AHEAD: THREE SCENARIOS... ONE COMMON DENOMINATOR. MannarinoSep 7 • Gregory Mannarino"DESTROYED FROM WITHIN." AN ECONOMY/NATION BEING PURPOSELY DRIVEN INTO COLLAPSE. MannarinoSep 5 • Gregory MannarinoPREPARE FOR A SYSTEMIC COLLAPSE AND LOCKUP. (VERY MANY PEOPLE WILL DIE). MannarinoSep 5 • Gregory MannarinoIN 6 MONTHS FROM NOW, THE US ECONOMY WILL BE WIPED OUT. JOBS GONE, US INDUSTRY GONE. MannarinoSep 4 • Gregory MannarinoINFLATION IS SURGING, THE TRADE DEFICIT IS BALLOONING... AND AMERICA IS FALLING. MannarinoAug 29 • Gregory MannarinoTHE U.S. COLLAPSE Is Creating Regional Fractures... And "New Empires" Are Emerging. MannarinoAug 29 • Gregory Mannarino