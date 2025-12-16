U.S. JOBS MARKET IS DEAD. BUSINESS ACTIVITY IS IN FREEFALL. INFLATION KEEPS RISING. Mannarino

Playback speed×Share postShare post at current timeShare from 0:000:00/0:00Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Gregory’s NewsletterSubscribe to watchU.S. JOBS MARKET IS DEAD. BUSINESS ACTIVITY IS IN FREEFALL. INFLATION KEEPS RISING. MannarinoFrom Greg MGregory MannarinoDec 16, 2025∙ Paid1383532ShareListen to this episode with a 7-day free trialSubscribe to Gregory’s Newsletter to listen to this post and get 7 days of free access to the full post archives.Start trialAlready a paid subscriber? Sign inGregory’s NewsletterSubscribeAuthorsGregory MannarinoRecent PostsFollow The "Sixes." The Cycle of Collapse.." WE ARE IN ONE. Mannarino13 hrs ago • Gregory MannarinoWho Is Pulling The Strings? (FED SAYS NOT TO WORRY ABOUT INFLATION!). MannarinoDec 15 • Gregory MannarinoALERT! EDGING EVER CLOSER TO SYSTEMIC LOCK-UP. MannarinoDec 15 • Gregory MannarinoMarkets A Look Ahead... NOW MORE THAN EVER... Load Up On Physical Gold/Silver. Here's Why. Mannarino Dec 14 • Gregory MannarinoU.S. Small Business Meltdown, Real Estate Cracking, Economy In RAPID FALL. MannarinoDec 12 • Gregory MannarinoA NEW GRAVE THREAT COMES BY THE STROKE OF A PEN... MannarinoDec 12 • Gregory MannarinoU.S. JOBLESS CLAIMS SKYROCKET AS THE ECONOMY CRATERS FASTER... MannarinoDec 11 • Gregory Mannarino