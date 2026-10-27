Gregory’s Newsletter

Gregory’s Newsletter

Gregory’s Newsletter
Gregory’s Newsletter
U.S. MILITARY ON HIGH ALERT. PENTAGON ISSUES WARNING. (EXPECT MORE WAR... MORE PAIN... AND INDUSTRIAL SCALE DEATH). Mannarino
0:00
-13:42

Paid episode

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U.S. MILITARY ON HIGH ALERT. PENTAGON ISSUES WARNING. (EXPECT MORE WAR... MORE PAIN... AND INDUSTRIAL SCALE DEATH). Mannarino

From Greg M
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Gregory Mannarino
Paid

Lions article link.

ALERT! U.S. EMERGENCY OIL RESERVES HIT A 44-YEAR LOW AS GULF ATTACKS ESCALATE... (U.S. TREASURY DEMAND FALLS). EXPECT MORE WAR. MORE PAIN. MORE DEATH.

Gregory Mannarino
·
1:13 PM

Lions. America’s emergency oil reserve has now fallen to its lowest level in 44 years.

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