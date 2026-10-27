U.S. MILITARY ON HIGH ALERT. PENTAGON ISSUES WARNING. (EXPECT MORE WAR... MORE PAIN... AND INDUSTRIAL SCALE DEATH). Mannarino

Gregory’s NewsletterU.S. MILITARY ON HIGH ALERT. PENTAGON ISSUES WARNING. (EXPECT MORE WAR... MORE PAIN... AND INDUSTRIAL SCALE DEATH). Mannarino0:00Current time: 0:00 / Total time: -13:42-13:42Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Gregory’s NewsletterSubscribe to listenU.S. MILITARY ON HIGH ALERT. PENTAGON ISSUES WARNING. (EXPECT MORE WAR... MORE PAIN... AND INDUSTRIAL SCALE DEATH). MannarinoFrom Greg MGregory MannarinoOct 27, 2026∙ Paid1261665ShareLions article link.ALERT! U.S. EMERGENCY OIL RESERVES HIT A 44-YEAR LOW AS GULF ATTACKS ESCALATE... (U.S. TREASURY DEMAND FALLS). EXPECT MORE WAR. MORE PAIN. MORE DEATH.Gregory Mannarino·1:13 PMLions. America’s emergency oil reserve has now fallen to its lowest level in 44 years.Read full storyContinue reading this post for free, courtesy of Gregory Mannarino.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Gregory’s NewsletterThis is where The Real Revolution begins.This is where The Real Revolution begins.SubscribeAuthorsGregory MannarinoRecent EpisodesTHE U.S. AND ISRAEL ARE PLANNING ON NEW “MASSIVE” STRIKES ON IRAN AFTER THE MIDTERMS... THIS IS WHAT YOU NEED TO KNOW NOW. (Full-Breakdown…Oct 26 • Gregory MannarinoMORE WAR. CREDIT CONTAGION. FORCED SELLING. ECONOMIC FALLOUT. (MULTIPLE IMPORTANT LIONS UPDATES). MannarinoOct 25 • Gregory MannarinoA VAMPIRE SYSTEM. THIS IS NOT JUST ABOUT A STOCK MARKET WHICH IN AND OF ITSELF IS NOTHING BUT AN ILLUSION BUILT UPON THE BACK OF A MONSTER…Oct 23 • Gregory MannarinoSITUATION CRITICAL... WALL STREET SET TO TUMBLE AS THE DEBT CRISIS, ENERGY CRISIS, AND U.S. ECONOMIC SHOCKS COLLIDE... (BE READY FOR…Oct 22 • Gregory MannarinoLIONS... WHAT WE ARE ABOUT TO SEE IS GOING TO SHOCK THE WORLD. (A MULTI-POLAR CRISIS IS EVENT UNFOLDING IN REAL TIME). Multiple Updates…Oct 21 • Gregory MannarinoCONTAGION... THE SYMPTOMS OF THE DISEASE ARE SPREADING FASTER. (AND MILLIONS WILL DIE). MannarinoOct 20 • Gregory MannarinoFOOD SHORTAGES ARE COMING... (“TO CONTROL A POPULATION… STARVE THEM. MAKE THEM SUFFER… MAKE THEM BEG FOR A SOLUTION.”) MannarinoOct 19 • Gregory Mannarino