Gregory’s NewsletterWALL STREET IS BREAKING! (BARCLAYS WARNS OF AN ECONOMIC/MARKET CHAIN REACTION...” Mannarino0:00Current time: 0:00 / Total time: -12:29-12:29Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Gregory’s NewsletterSubscribe to listenWALL STREET IS BREAKING! (BARCLAYS WARNS OF AN ECONOMIC/MARKET CHAIN REACTION...” MannarinoFrom Greg MGregory MannarinoNov 20, 2026∙ Paid1032144ShareLions article link.AND NOW BARCLAYS SOUNDS THE ALARM! “THREE PILLARS HOLDING UP THE U.S. ECONOMY AND THE MARKETS ARE BREAKING...”Gregory Mannarino·1:26 PMLIONS. Barclays, one of the world’s major financial institutions, has issued a warning involving the very foundation of our economy AND MARKETS..Read full storyContinue reading this post for free, courtesy of Gregory Mannarino.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Gregory’s NewsletterThis is where The Real Revolution begins.This is where The Real Revolution begins.SubscribeAuthorsGregory MannarinoRecent EpisodesLIONS ALERT! THE HOUSING MARKET JUST BROKE... AND THE ECONOMIC FALLOUT IS GOING TO BE WIDESPREAD. (MULTIPLE UPDATES). MannarinoNov 19 • Gregory MannarinoTHE GREAT REPRICING...WALL STREET IS MEETING ECONOMIC REALITY. (Multiple Important Updates). MannarinoNov 18 • Gregory Mannarino“AUTONOMOUS AI CONTROL.” (MULTIPLE WARNINGS. FED. ECB, BIS). SO WHEN AI CONTROLS THE “MONEY” SYSTEM. WHO CONTROLS THE AI? MannarinoNov 17 • Gregory MannarinoLIONS ALERT! The Federal Reserve Just Issued A WARNING (Or Is It A Promise?)... THE QUESTION IS THIS... (WHY WARN NOW?) Is Something BIG…Nov 16 • Gregory MannarinoMARKETS A LOOK AHEAD. (FULL-BREAKDOWN). Multiple Updates. MannarinoNov 15 • Gregory Mannarino(A Final Warning). THE NEXT FINANCIAL SYSTEM... CORPORATE POWER, STATE AUTHORITY, DIGITAL CONTROL. (A FORCED SURRENDER OF OUR FREEDOM AND…Nov 13 • Gregory Mannarino“TOKENIZE THE WORLD.” (Do Not Comply! Refuse The New System!) Because If You Don’t... (YOU WILL WISH THAT YOU DID). MannarinoNov 12 • Gregory Mannarino