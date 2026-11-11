WITHOUT EMERGENTLY RETURNING PURCHASING POWER TO THE CURRENCY, THE WIPE-OUT OF OUR COUNTRY, OUR ECONOMY, AND THE MIDDLE CLASS WILL NOT STOP. Mannarino

Gregory’s NewsletterWITHOUT EMERGENTLY RETURNING PURCHASING POWER TO THE CURRENCY, THE WIPE-OUT OF OUR COUNTRY, OUR ECONOMY, AND THE MIDDLE CLASS WILL NOT STOP. Mannarino 0:00Current time: 0:00 / Total time: -10:14-10:14Paid episodeThe full episode is only available to paid subscribers of Gregory’s NewsletterSubscribe to listenWITHOUT EMERGENTLY RETURNING PURCHASING POWER TO THE CURRENCY, THE WIPE-OUT OF OUR COUNTRY, OUR ECONOMY, AND THE MIDDLE CLASS WILL NOT STOP. Mannarino From Greg MGregory MannarinoNov 11, 2026∙ Paid1596585ShareLions article link.AMERICA’S CURRENCY PURCHASING POWER CRISIS WORSENS. (THE DEBT, THE DOLLAR, AND THE GRAND DECEPTION).Gregory Mannarino·1:12 PMLions. Yesterday brought yet another “unexpected” surprise.Read full storyContinue reading this post for free, courtesy of Gregory Mannarino.Claim my free postOr purchase a paid subscription.Gregory’s NewsletterThis is where The Real Revolution begins.This is where The Real Revolution begins.SubscribeAuthorsGregory MannarinoRecent EpisodesLIONS ALERT... (NEED TO KNOW NOW!) Mannarino Nov 10 • Gregory MannarinoWARNING... THE GREAT REPRICING. MARKETS ARE BETTING ON A FUTURE THAT DOESN'T EXIST. MannarinoNov 9 • Gregory MannarinoMARKETS A LOOK AHEAD: “The Great Divergence” Meets ‘The Great Repricing.” MannarinoNov 8 • Gregory MannarinoTHE GREAT DIVERGENCE IS NOW ON A DIRECT COLLSION COURSE WITH THE GREAT REPRICING... (AND THE DEBT MARKET IS AT THE CETER OF IT ALL…Nov 6 • Gregory MannarinoLIONS ALERT! THE GREAT DIVERGENCE EXPLODES. STOCKS SPLIT. (AS U.S. ECONOMIC WARNING SIGNALS CONTINUE TO WORSEN). MannarinoNov 5 • Gregory MannarinoA BLUE WAVE HITS WASHINGTON... (STOCKS SURGE HIGHER). BUT CAN ANYONE STOP THE DEBT MACHINE? THE WAR? OR THE TWISTED SYSTEM…Nov 4 • Gregory MannarinoFROM #FAKE PEACE DEAL YESTERDAY, TO NEW TRUMP ORDERED AIRSTRIKES ON IRAN JUST HOURS LATER. (THE “GREAT DIVERGENCE” IS BREAKING OPEN...) AND…Nov 3 • Gregory Mannarino